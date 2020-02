Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-La session annuelle de l'Assemblée populaire repoussée Reuters • 24/02/2020 à 09:57









PEKIN, 24 février (Reuters) - La session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui devait s'ouvrir le 5 mars a été repoussée par son comité permanent, le principal organe législatif chinois, annonce lundi la télévision publique, alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit. Ce report sera de courte durée, ajoute-t-elle, sans plus de précision. Le principal organe législatif a en outre prohibé le commerce et la consommation d'espèces sauvages, qui seraient à l'origine de l'épidémie. (Lusha Zhang, Brenda Goh et Min Zhang, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Nicolas Delame)

