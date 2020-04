Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-La réunion annuelle du parlement débutera le 22 mai Reuters • 29/04/2020 à 04:51









PEKIN, 29 avril (Reuters) - La réunion annuelle du Congrès national du peuple (CNP) débutera le 22 mai, soit plus de deux mois après la date prévue initialement, du fait de l'épidémie de coronavirus, a rapporté mercredi la presse officielle, un nouveau signe que la Chine tente de reprendre une activité normale. La Constitution prévoit que les quelque 5.000 délégués du CNP se réunissent chaque année en mars à Pékin, pendant au moins une dizaine de jours, pour promulguer des lois majeures et dévoiler les principaux objectifs économiques pour l'année. L'épidémie de coronavirus, apparue en fin d'année dernière dans la ville de Wuhan et qui a causé plus de 4.600 morts dans le pays, avait contraint à un report inédit de la session. D'après l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, citant un organe du parlement, les conditions pour la tenue de la session sont réunies alors que la situation sanitaire s'est améliorée dans le pays et que la vie économique et sociale revient progressivement à la normale. On ne sait pas pour l'heure combien de jours durera la session. Le gouvernement local de Pékin a imposé de strictes mesures d'isolement pour quiconque arrivant dans la capitale depuis d'autres régions du pays, les autorités craignant une nouvelle vague d'infections. Il s'agit du premier report de la réunion du CNP depuis que la Chine a adopté en 1995 le calendrier programmant cette session à mars. Le CNP doit ratifier cette année le premier code civil du pays, une avancée phare de la réforme juridique engagée par le président Xi Jinping. (Se Young Lee, Huizhong Wu, Keith Zhai et Yew Lun Tian; version française Jean Terzian)

