Chine-La production industrielle progresse moins que prévu en juillet

La production industrielle en Chine a augmenté de 4,5% en juillet sur un an, ralentissant par rapport à la croissance de 5,3% en juin, selon les données publiées lundi par le Bureau national des statistiques (BNS).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 4,8%.

Les ventes au détail ont progressé de 0,6%, contre 1% en juin. Les analystes tablaient sur une hausse de 1,5%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)