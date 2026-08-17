 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-La production industrielle progresse moins que prévu en juillet
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 09:22
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La production industrielle en Chine a augmenté de 4,5% en juillet sur un an, ralentissant par rapport à la croissance de 5,3% en juin, selon les données publiées lundi par le Bureau national des statistiques (BNS).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 4,8%.

Les ventes au détail ont progressé de 0,6%, contre 1% en juin. Les analystes tablaient sur une hausse de 1,5%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,12 +56,86%
HAFFNER ENERGY
0,791 +1,41%
VALNEVA
3,097 +3,23%
CAC 40
8 621,86 -0,17%
Pétrole Brent
89,51 +2,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank