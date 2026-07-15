Chine-La production industrielle progresse en juin

La production industrielle en Chine a progressé en juin, tandis que les ventes au détail ont renoué avec la croissance, montrent des données officielles publiées mercredi.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 5,3% sur un an, accélérant par rapport à la hausse de 4,5% enregistrée au mois de mai et s'établissant au dessus du consensus, qui ressortait à 4,7%.

Les ventes au détail on progressé de 1,0% en juin, après une baisse de 0,6% en mai. Les analystes attendaient une baisse de 0,1% sur un an.

(Kevin Yao et Ethan Wang; version française Camille Raynaud)