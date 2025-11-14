 Aller au contenu principal
Chine-La production industrielle a progressé moins qu'attendu en octobre
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 03:09

La production industrielle en Chine a progressé en octobre de 4,9% sur un an, un rythme moins important que le moins précédent (+6,5%) et inférieur au consensus qui ressortait à +5,5%, montrent des données officielles publiées vendredi.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), les ventes au détail ont pour leur part progressé de 2,9% le mois dernier, après une hausse de 3,0% en septembre. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 2,8% sur un an.

(Bureau de Pékin)

