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Chine-La production industrielle a accéléré, mais la faible consommation illustre les déséquilibres
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 04:59
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(Actualisé tout du long avec précisions)

La production industrielle en Chine a accéléré en août, montrent des données officielles publiées mardi, mais la faiblesse de la consommation et le repli accru des investissements viennent renforcer les préoccupations à propos des déséquilibres de plus en plus flagrants de la deuxième économie mondiale.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a augmenté le mois dernier de 5,2% sur un an, après une hausse de 4,5% en juillet, alors que les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 4,8%.

Cependant les ventes au détail, un indicateur clé de l'activité des consommateurs, ont progressé seulement de 0,4%, marquant un ralentissement après leur hausse de 0,6% en juillet. Le consensus ressortait à +0,8%.

Les investissements en capital fixe, qui incluent les infrastructures et l'immobilier, se sont contractés de 7,2% au cours des huit premiers mois de l'année, soit un déclin conforme aux attentes. Ils étaient en baisse de 6,7% sur les sept premiers mois de l'année.

Ces données mettent en exergue l'asymétrie entre, d'un côté, la résilience de la production et des exportations, et de l'autre, la fragilité de la consommation des ménages et la faiblesse des investissements, soulignant la nécessité que Pékin prenne des mesures supplémentaires de soutien économique.

L'économie chinoise a débuté le second semestre sur une note morose, avec une activité manufacturière, une consommation et des investissements qui peinent à s'établir sur une dynamique positive.

Il est vraisemblable que les conditions météorologiques aient pesé sur l'activité économique. Quatre typhons ont frappé la Chine au mois d'août et perturbé les opérations sur la côte Est du pays - son carrefour manufacturier et logistique.

(Kevin Yao, Yukun Zhang et Ethan Wang; version française Jean Terzian)

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