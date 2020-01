Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-La croissance économique de 2019 attendue au-delà de 6%, selon Liu He Reuters • 16/01/2020 à 02:18









PEKIN, 16 janvier (Reuters) - La Chine devrait afficher en 2019 une croissance économique de plus de 6%, et les statistiques pour janvier indiquent des prévisions économiques meilleures qu'attendu, a déclaré mercredi le vice-Premier ministre chinois Liu He. S'exprimant depuis Washington, où il a signé l'accord commercial de "phase 1" avec les Etats-Unis, le négociateur en chef de Pékin sur le commerce a ajouté que la Chine allait accroître ses réformes domestiques et s'ouvrir davantage aux marchés étrangers. Le gouvernement chinois avait fixé pour 2019 un objectif de croissance de 6% à 6,5%. La Chine et les Etats-Unis ont signé mercredi une trêve commerciale prévoyant une baisse de certains droits de douane et l'achat par Pékin de 200 milliards de dollars de biens et services américains supplémentaires au cours des deux prochaines années. (Ryan Woo; version française Jean Terzian)

