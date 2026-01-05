Chine-La croissance du secteur des services à un plus bas de six mois-enquête privée

L'activité du secteur des services en Chine a progressé en décembre à son rythme le plus faible en six mois, alors que les nouvelles commandes ont ralenti et que la demande étrangère a décliné, montre une enquête privée publiée lundi.

L'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 52,0 après 52,1 en novembre, soit son niveau le plus bas depuis juin dernier. Il est toutefois resté au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)