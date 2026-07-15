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Chine-La croissance du PIB ralentit au T2
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 04:21

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 4,3% au deuxième trimestre, montre des données officielles publiées mercredi, s'établissant sous les attentes des analystes alors que la faiblesse de la demande intérieure et le choc pétrolier lié à la guerre en Iran l'ont emporté sur une production et des exportations plus fortes.

Les analystes attendaient une croissance du PIB de 4,(% en rythme annuel au deuxième trimestre. La croissance était ressortie à +5,0% au premier trimestre.

En rythme trimestriel, le PIB chinois a progressé de 0,9% sur la période avril-juin, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS), comme attendu. La croissance était ressortie à 1,3% au trimestre précédent.

La Chine peine à combler l'écart grandissant entre l'offre et la demande, alors que la vigueur des exportations, portée par l'intelligence artificielle, stimule la production industrielle, tandis que les dépenses des ménages et les investissements privés restent modérés.

(Kevin Yao et Ellen Zhang; version française Camille Raynaud)

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