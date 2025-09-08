 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 554,61
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chine-La croissance des exportations à un plus bas de six mois en août
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 05:40

(Actualisé tout du long; photo à disposition)

Les exportations de la Chine ont progressé en août à leur rythme le plus faible en six mois, plombées par le ralentissement des livraisons vers les Etats-Unis alors que les effets positifs de la trêve commerciale entre les deux pays se sont estompés, soulignant la nécessité pour Pékin de prendre des mesures de stimulus au quatrième trimestre.

Selon des données officielles publiées lundi, les exportations chinoises ont augmenté le mois dernier de 4,4% sur un an, un rythme inférieur au consensus qui ressortait à +5,0% après une hausse de 7,2% en juillet.

Les importations ont pour leur part grimpé de 1,3% en août, montrent les données des douanes chinoises. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 3,0% après une progression de 4,1% le mois précédent.

Dépendante des exportations, l'économie chinoise est mise sous pression par la politique commerciale erratique du président américain Donald Trump, qui a lancé une guerre commerciale mondiale depuis son retour au pouvoir à la Maison blanche en janvier dernier.

Elle souffre également d'une demande intérieure toujours morose, ajoutant aux défis auxquels font face les décideurs politiques à Pékin.

Pour l'heure, dans le cadre de la trêve commerciale que les deux plus grandes puissances économiques mondiales sont convenues le 11 août de prolonger pour 90 jours, les produits chinois exportés aux Etats-Unis sont ciblés par des droits de douane de 30%, tandis que les produits américains arrivant en Chine sont taxés à 10%.

Si les négociations sur un accord entre Pékin et Washington se poursuivent, peu d'avancées ont été communiquées et un flou demeure sur les perspectives une fois la "pause" terminée.

Des économistes ont prévenu que des droits de douane américains supérieurs à 35% - Donald Trump a annoncé en avril son intention de taxer les produits chinois jusqu'à 145% - seraient excessivement élevés pour les exportateurs chinois.

L'excédent commercial de la Chine est ressorti en août à 102,3 milliards de dollars, contre 98,24 milliards le mois précédent, montrent les données des douanes chinoises. Il s'était établi à 114,7 milliards de dollars en juin.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.09.2025 06:26 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * BBVA ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : La REF 2025
    Bayrou joue sa survie lors d'un vote à haut risque à l'Assemblée nationale
    information fournie par Reuters 08.09.2025 06:07 

    par Elizabeth Pineau PARIS (Reuters) -Le Premier ministre français, François Bayrou, joue son va-tout lors d'un vote à haut risque ce lundi à l'Assemblée nationale, où les forces d'opposition sont en mesure de le chasser du pouvoir avec son gouvernement en place ... Lire la suite

  • Une vue de drone montre des véhicules électriques (VE) destinés à l'exportation et des conteneurs dans un port de Shanghai
    Les exportations de la Chine inférieures aux attentes en août
    information fournie par Reuters 08.09.2025 05:21 

    PEKIN (Reuters) -Les exportations de la Chine ont progressé en août à un rythme moins important qu'attendu, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les importations ont été inférieures aux attentes. D'après les données des douanes chinoises, ... Lire la suite

  • Des personnes boivent et mangent dans des pubs izakaya dans le quartier commerçant d'Ameyoko, à Tokyo
    Japon-La croissance du PIB au T2 revue à la hausse, soutenue par la consommation
    information fournie par Reuters 08.09.2025 02:23 

    TOKYO (Reuters) -L'économie du Japon a progressé au deuxième trimestre de 2,2% sur un an, montrent des données gouvernementales publiées lundi, soit un rythme plus important qu'attendu en lecture préliminaire (+1,0%), dans le sillage d'une révision à la hausse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank