Chine-La croissance des exportations à un plus bas de six mois en août

Les exportations de la Chine ont progressé en août à leur rythme le plus faible en six mois, plombées par le ralentissement des livraisons vers les Etats-Unis alors que les effets positifs de la trêve commerciale entre les deux pays se sont estompés, soulignant la nécessité pour Pékin de prendre des mesures de stimulus au quatrième trimestre.

Selon des données officielles publiées lundi, les exportations chinoises ont augmenté le mois dernier de 4,4% sur un an, un rythme inférieur au consensus qui ressortait à +5,0% après une hausse de 7,2% en juillet.

Les importations ont pour leur part grimpé de 1,3% en août, montrent les données des douanes chinoises. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 3,0% après une progression de 4,1% le mois précédent.

Dépendante des exportations, l'économie chinoise est mise sous pression par la politique commerciale erratique du président américain Donald Trump, qui a lancé une guerre commerciale mondiale depuis son retour au pouvoir à la Maison blanche en janvier dernier.

Elle souffre également d'une demande intérieure toujours morose, ajoutant aux défis auxquels font face les décideurs politiques à Pékin.

Pour l'heure, dans le cadre de la trêve commerciale que les deux plus grandes puissances économiques mondiales sont convenues le 11 août de prolonger pour 90 jours, les produits chinois exportés aux Etats-Unis sont ciblés par des droits de douane de 30%, tandis que les produits américains arrivant en Chine sont taxés à 10%.

Si les négociations sur un accord entre Pékin et Washington se poursuivent, peu d'avancées ont été communiquées et un flou demeure sur les perspectives une fois la "pause" terminée.

Des économistes ont prévenu que des droits de douane américains supérieurs à 35% - Donald Trump a annoncé en avril son intention de taxer les produits chinois jusqu'à 145% - seraient excessivement élevés pour les exportateurs chinois.

L'excédent commercial de la Chine est ressorti en août à 102,3 milliards de dollars, contre 98,24 milliards le mois précédent, montrent les données des douanes chinoises. Il s'était établi à 114,7 milliards de dollars en juin.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)