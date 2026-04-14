Chine-La croissance des exportations a ralenti en mars, bond des importations

Les exportations de la Chine ont progressé à un rythme moins important qu'anticipé en mars, montrent des données officielles publiées mardi, avec une croissance sur un an de 2,5% contre un consensus de +8,6%.

D'après les douanes chinoises, les importations ont pour leur part bondi le mois dernier de 27,8% sur un an, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 11,2%.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)