Chine : la croissance déçoit

(AOF) - La croissance économique annuelle réelle de la Chine a nettement ralenti entre le 2e trimestre (7,9%) et le 3e (4,9%). Dans ses dernières perspectives de Conjoncture, SwissLife Asset Managers note que les causes sont multiples: pénuries d’énergie, tolérance zéro face aux nouveaux foyers de covid et ralentissement sur le marché immobilier. Les chiffres de septembre indiquent un fléchissement dans l’industrie.

Après des mois quelque peu décevants, les ventes au détail ont rebondi, mais restent bien en deçà de la tendance précrise. " Globalement, la croissance a ralenti plus que nous l'attendions. Une part de cette faiblesse cyclique va également déborder sur les prochains trimestres ", indique le gestionnaire d'actifs.

Ces deux raisons le pousse à réviser à la baisse ses prévisions pour 2021 et 2022, respectivement de 8,3% à 7,9%, et de 5,4% à 5,1%. " Toutefois, les remous sur le marché immobilier ne devraient pas causer de crise économique ", souligne SwissLife Asset Managers.

Dernièrement, les PMI de l'industrie ont envoyé des signaux disparates. Alors que le PMI industriel officiel, à large assise, affiche 49,2 points, bien loin du seuil de croissance de 50, celui de Caixin est passé de 50 à 50,6. Selon les deux enquêtes, la pression sur les prix des intrants est élevée, et les difficultés d'approvisionnement persistent.

Notons un pic de tension côté politique étrangère récemment, le président Joe Biden ayant déclaré que les Etats-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque militaire chinoise.