Chine-L'IA soutient les exportations en octobre, l'excédent commercial passe les $1.000 mds

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires; photo à disposition)

L'excédent commercial de la Chine a dépassé les 1.000 milliards de dollars sur les dix premiers mois de l'année alors que la course mondiale au développement de l'intelligence artificielle (IA) a soutenu les ventes de produits technologiques de pointe et compensé une demande interne morose, une dynamique qui risque de nourrir les tensions avec des partenaires commerciaux clé.

Les données officielles communiquées mardi mettent en exergue la dépendance accrue de Pékin à l'égard de la demande étrangère pour soutenir une économie plombée par une faible consommation et une crise prolongée du secteur immobilier.

Si les investissements massifs déployés dans l'IA à travers le monde devraient vraisemblablement continuer de porter la demande pour les produits technologiques chinois jusqu'en 2027, la tendance pourrait aussi amplifier les inégalités entre les différents pans de l'économie chinoise et exacerber les tensions avec des partenaires commerciaux, dont l'Union européenne.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont progressé en octobre de 35,2% sur un an, battant le consensus qui ressortait à +33,5% après une hausse de 36,3% le mois précédent.

Les importations ont pour leur part augmenté de 41,6% en rythme annuel, accélérant nettement par rapport à septembre (+31,0%) alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 32,0%.

Pour la deuxième année consécutive, l'excédent commercial de la Chine a dépassé les 1.000 milliards de dollars, franchissant ce seuil plus rapidement qu'en 2025. Il s'est établi à 1.040 milliards de dollars sur les dix premiers mois de l'année, montrent les données publiées mardi.

Cet excédent pourrait causer des frictions supplémentaires avec l'UE, où des responsables appellent à des restrictions plus strictes sur les importations de produits chinois.

Pékin et Bruxelles ont conclu en octobre un accord limitant les exportations de véhicules hybrides chinois vers le bloc communautaire pendant cinq ans, mais ces mesures ne sont pas encore entrées en vigueur - ce qui laisse supposer que les usines chinoises vont accélérer à court terme production et livraisons.

L'une des grandes préoccupations pour la Chine demeure la réticence des consommateurs à effectuer des dépenses, en raison des difficultés sur le marché immobilier qui affectent les moyens financiers des ménages et pèsent sur la confiance en l'horizon économique.

En s'appuyant de plus en plus sur ses exportations, la Chine s'expose de manière accrue aux risques extérieurs et à un quelconque ralentissement de la demande mondiale. La solidité de ses exportations cette année réside en grande partie dans l'essor de l'IA et la demande qui en découle.

"Les perspectives pour les exportations dépendent de combien de temps va durer le boom de l'IA", ont écrit les analystes de Macquarie dans une note, déclarant s'attendre à ce que les exportations chinoises accélèrent encore au quatrième trimestre avant de ralentir l'an prochain.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)