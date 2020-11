Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-L'activité manufacturière à un plus haut en près de 10 ans-Caixin Reuters • 02/11/2020 à 03:02









PEKIN, 2 novembre (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en octobre à son rythme le plus rapide en près de dix ans sous l'effet d'une accélération de la demande intérieure, montre une enquête privée, soulignant la dynamique de l'économie chinoise qui se remet rapidement de l'impact de la crise du coronavirus. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a progressé à 53,6 le mois dernier contre 53,0 en septembre, soit un sixième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'un plus haut depuis janvier 2011. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient de nouveau un indice de 53,0. Le vaste secteur industriel chinois revient progressivement à des niveaux aperçus avant la crise sanitaire qui a paralysé des pans entiers de l'économie plus tôt cette année, même si les perspectives mondiales s'assombrissent alors que de nombreux pays occidentaux font face à une hausse des nouveaux cas de contamination au coronavirus et réimposent des confinements. Si les résultats de l'enquête de Caixin montrent une progression des nouvelles commandes à un plus haut depuis 2010, les nouvelles commandes à l'export ont reculé par rapport à septembre - elles sont toutefois restées en territoire expansionniste. "La seconde vague d'infections au coronavirus en Europe et la troisième vague aux Etats-Unis ont freiné de manière importante la demande étrangère", a déclaré Wang Zhe, économiste chez Caixin Insight Group, dans une note accompagnant la publication des résultats. (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)

