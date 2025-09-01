Chine-L'activité manufacturière a rebondi à un pic de cinq mois en août-S&P Global

L'activité manufacturière en Chine a battu les attentes en août et progressé à son rythme le plus important en cinq mois, portée par la hausse des nouvelles commandes, montre une enquête privée publiée lundi.

L'indice PMI manufacturier calculé par S&P Global s'est établi le mois dernier à 50,5 après 49,5 en juillet, s'inscrivant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Il s'agit d'une progression supérieure au consensus. Les analystes anticipaient en moyenne un indice à 49,7.

Un rapport officiel publié lundi indiquait pour sa part un déclin de l'activité manufacturière pour un cinquième mois consécutif.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)