Chine : inflation plus faible que prévu en mai

(AOF) - Les statistiques allant dans le sens d'une reprise décevante en Chine s'accumulent. L'indice des prix à la consommation en Chine a augmenté de 0,2 % en mai en rythme annuel, selon les données du gouvernement. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,3 %. En avril, l'inflation avait atteint son niveau le plus bas en deux ans, à savoir 0,1 %. Plus tôt cette semaine, les investisseurs avaient pris connaissance d'une forte contraction des exportations en mai tandis que les importations avaient baissé plus lentement que prévu.