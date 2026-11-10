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Chine-Exportations supérieures aux attentes en octobre-données officielles
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 03:43

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Les exportations de la Chine ont progressé en octobre de 35,2% sur un an, une croissance supérieure aux attentes (+33,5%) bien qu'ayant ralenti par rapport au mois précédent (+36,3%), montrent des données officielles publiées mardi.

Selon ces données des douanes chinoises, les importations ont pour leur part augmenté le mois dernier de 41,6%, battant nettement le consensus qui ressortait à +32% et accélérant par rapport à septembre (+31%).

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

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