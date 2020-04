Chine: excédent commercial de près de 20 milliards de dollars en mars

(AOF) - La Chine a enregistré un excédent commercial de 19,9 milliards de dollars au mois de mars, alors que le consensus Reuters tablait sur 18,55 milliards. Sur la période janvier-février, le pays avait enregistré un déficit de plus de 7 milliards de dollars en raison du confinement lié au coronavirus. Les exportations ont chuté de 6,6% le mois dernier, contre -17,2% sur les deux premiers mois de l'année et un consensus à -14%. Les importations ont également moins chuté que prévu en mars à -0,9%, versus un consensus à -9,5% et -4% en janvier-février.