Chine et USA d'accord pour des discussions semestrielles-WSJ

11 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine se sont entendus pour organiser des pourparlers semestriels afin de faire avancer les réformes dans les deux pays et de résoudre leurs différends, rapporte samedi le Wall Street Journal. Les négociations seront annoncées le 15 janvier lors de la signature de leur accord commercial de "phase 1", mais elles n'entreront pas dans le cadre des pourparlers sur la deuxième phase, précise le quotidien, selon lequel elles seront supervisées par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le vice-Premier ministre chinois Liu He. Washington et Pékin envisagent par ailleurs d'élargir ces discussions pour en faire un "dialogue économique mondial", ajoute-t-il. (Kanishka Singh, version française Jean-Philippe Lefief)