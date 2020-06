Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine et Inde s'accusent mutuellement de violation de frontière Reuters • 20/06/2020 à 13:33









NEW DELHI/PEKIN, 20 juin (Reuters) - La Chine et l'Inde se sont mutuellement accusées samedi de violation de frontière après l'accrochage qui a provoqué la mort de 20 soldats indiens dans une zone frontalière de l'Himalaya, depuis longtemps à l'origine de tensions entre les deux pays. Alors que le Premier ministre indien Narendra Modi s'est efforcé de minimiser l'incident, son gouvernement a accusé le camp chinois d'avoir cherché à ériger des structures au niveau de la frontalière que les deux puissances nucléaires se disputent et d'avoir refusé la demande des autorités indiennes de cesser de vouloir ériger de telles structures. L'inde n'acceptera aucune modification unilatérale de la frontière disputée, a fait savoir le gouvernement indien dans un communiqué. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a de son côté accusé les troupes indiennes de "provocation délibérée" dans la région disputée de l'ouest de l'Himalaya. Dans une série de tweets, Zhao Lijian a déclaré que la vallée de Galwan où s'est passé l'accrochage de lundi était du côté chinois de la ligne frontalière et que les Indiens avaient depuis avril construit unilatéralement des routes, des ponts et d'autres installations dans la région. (Aftab Ahmed à New Delhi et Tom Daly à Pékin, version française Matthieu Protard)

