Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine et Inde jouent l'apaisement après l'accrochage dans l'Himalaya Reuters • 18/06/2020 à 10:18









NEW DELHI, 18 juin (Reuters) - La Chine et l'Inde se sont efforcées jeudi de désamorcer la crise après les affrontements qui ont coûté la vie à 20 soldats indiens dans une région disputée de l'ouest de l'Himalaya. Les troupes sont restées en état d'alerte dans la vallée de la Galwan, trois jours après ces affrontements frontaliers dont le bilan est sans précédent depuis 1967. Selon l'Inde, ils ont également fait des victimes dans les rangs de l'armée chinoise. Subrahmanyam Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères, s'est entretenu mercredi avec son homologue chinois Wang Yi. Les deux diplomates ont promis de s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver la situation et se sont engagés à garantir la paix et la stabilité à la frontière. Chaque pays a toutefois rejeté la responsabilité de l'accrochage sur l'autre et a sommé son voisin de maîtriser ses troupes. "Il est pour l'heure nécessaire que la Chine réévalue ses actes et prenne des mesures correctives", a déclaré Subrahmanyam Jaishankar à son homologue, selon le ministère indien des Affaires étrangères. Wang Yi a quant à lui invité le gouvernement indien à punir les responsables, d'après Pékin. Plusieurs des victimes indiennes de l'accrochage devaient être inhumées jeudi. "Le sacrifice de nos soldats ne doit pas être inutile", a déclaré le Premier ministre Narendra Modi. Dans les rangs du Bharatiya Janata Party, mouvement nationaliste dont le chef du gouvernement est issu, les appels au boycott des produits chinois se multiplient. "Dans la situation actuelle, la question chinoise ne doit pas être prise à la légère (...) Dans de nombreux cas, de l'argent chinois peut être investi, mais je pense (...) qu'il faut certainement éviter les produits chinois", déclare Ram Vilas Paswan, ministre des Affaires de la consommation, de l'Alimentation et de la Distribution publique, dans un entretien accordé à l'Economic Times. Un bref conflit a opposé en 1962 les deux puissances nucléaires, qui se disputent une bonne part de la zone frontalière, dans l'Himalaya occidental. (Sanjeev Miglani avec Fayaz Bukhari à Srinagar et Chandni Monappa à Bengalore, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.