Chine et Chimie : cocktail corrosif pour les marchés

(AOF) - Les Bourses européennes ont reculé, les investisseurs anticipant un soutien plus important de la Banque populaire de Chine à son économie. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,27% à 7 294,17 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,49% à 4 340,90 points. Le rouge était également la couleur à la mode aux Etats-Unis où le Dow Jones reculait de 0,90% vers 17h30.

Les nouvelles en provenance de Chine continuent d'être mauvaises et de peser sur le moral des investisseurs. Si la Banque centrale chinoise a réduit ses taux d'intérêt, les investisseurs espéraient plus encore. Le taux préférentiel des prêts à un an a été réduit de 3,65% à 3,55% et celui à cinq ans a été abaissé de 4,3% à 4,2%. Les marchés anticipaient une baisse de 15 points de base pour ce dernier qui sert de référence pour les prêts hypothécaires.

Les autorités chinoises ont néanmoins assoupli leur politique monétaire " pour la première fois en 10 mois, alors que le rebond post-pandémique du pays s'essouffle " commente Deutsche Bank. Pour Commerzbank, la mise en oeuvre de nouvelles mesures de stimulation macroéconomique est de plus en plus attendue. Selon l'économiste, les décideurs politiques pourraient attendre la réunion du Politburo de juillet pour annoncer les mesures de relance.

Le profit warning du groupe chimique Lanxess a aussi contribué à la faiblesse des marchés. Il s'agit du troisième avertissement dans ce secteur après ceux de Croda et de Victrex. A Paris, Arkema a ainsi reculé de près de 4%. De manière plus générale, les valeurs cycliques ont connu les dégagements les plus importants, dont les équipementiers et constructeurs automobiles. Renault, qui a annoncé la nomination de Luca de Meo en tant que PDG d'Ampere, a fini lanterne rouge du CAC 40. En revanche, le principal indice parisien a bénéficié du soutien de Sanofi, qui a remporté l'arbitrage lié au Zantac initié par Boehringer Ingelheim.