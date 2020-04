Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Effondrement des commandes à l'exportation du secteur manufacturier-Caixin Reuters • 30/04/2020 à 05:08









PEKIN, 30 avril (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine s'est contractée de manière inattendue en avril alors que la crise sanitaire a pesé sur la demande mondiale, provoquant un important déclin des commandes à l'exportation, montrent jeudi les résultats de l'enquête de Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a reculé à 49,4, soit sous le seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité, après 50,1 en mars. Les analystes anticipaient une progression de l'activité avec un indice à 50,3. Si le recul de l'activité n'est pas aussi sévère que dans d'autres pays affectés eux aussi par l'épidémie de coronavirus, l'enquête - qui se focalise sur les PME tournées vers l'export - donne du crédit aux avis selon lesquels un éventuel rebond de la deuxième puissance économique mondiale prendra du temps à se dessiner. Les résultats communiqués par Caixin sont plus sombres que ceux de l'enquête officielle parue plus tôt jeudi, laquelle fait état d'un ralentissement de l'activité manufacturière mais d'un indice en territoire expansionniste. D'après l'enquête de Caixin/Markit, les commandes à l'exportation ont connu en avril leur plus importante contraction depuis la crise financière de 2008, avec un sous-indice ayant plongé à 33,7. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

