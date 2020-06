Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Des chercheurs craignent une transmission de la grippe porcine Reuters • 30/06/2020 à 06:21









SHANGHAI, 30 juin (Reuters) - Une nouvelle sorte de grippe porcine apparue en Chine est devenue plus contagieuse pour l'homme et doit être surveillée de près dans l'hypothèse où elle deviendrait un éventuel virus à risque pandémique, selon une étude réalisée par des chercheurs chinois et publiée dans une revue scientifique américaine. Des experts ont toutefois estimé qu'il n'y avait aucune menace sanitaire immédiate. L'analyse de virus grippaux contractés par des cochons entre 2011 et 2018 a permis de détecter une souche du virus H1N1 qui présente "toutes les caractéristiques essentielles d'un possible virus pandémique", écrivent les chercheurs dans l'étude publiée par Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Des agriculteurs ont aussi présenté des niveaux élevés du virus dans leur sang, ajoutent les auteurs de l'étude, estimant qu'une surveillance étroite de la population - et principalement des personnes travaillant dans l'industrie porcine - doit être mise en place de manière urgente. L'étude souligne les risques d'une transmission de la grippe porcine à l'homme, principalement dans les régions de Chine densément peuplées où des millions de personnes vivent à proximité de fermes et d'abattoirs. La Chine a pris en 2009 des mesures contre une épidémie de la grippe aviaire H1N1, avec des restrictions des voyages en provenance des pays affectés par l'épidémie et la mise en quarantaine de plusieurs dizaines de milliers de personnes. (David Stanway; version française Jean Terzian)

