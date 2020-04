Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Déclin moins prononcé que prévu des exportations en mars Reuters • 14/04/2020 à 07:09









PEKIN, 14 avril (Reuters) - Les exportations chinoises ont chuté de 6,6% en mars, tandis que les importations ont diminué de 0,9%, des chiffres meilleurs que prévu qui reflètent la reprise de production des usines dans le pays même si la crise du coronavirus semble devoir maintenir les échanges sous pression au cours des prochains mois. Les analystes interrogés par Reuters attendaient pour leur part une chute de 14% des exportations le mois dernier. Celles-ci avaient chuté de 17,2% en janvier-février. Les analystes prévoyaient également une contraction de 9,5% des importations, après une baisse de 4% au cours des deux premiers mois de l'année. La Chine a enregistré un excédent commercial de 19,9 milliards de dollars (18,18 milliards d'euros) le mois dernier, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient un excédent de 18,55 milliards de dollars. Sur la période janvier-février, le déficit commercial avait atteint 7,096 milliards de dollars. (Gabriel Crossley and Lusha Zhang, version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

