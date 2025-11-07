Chine-Déclin inattendu des exportations sur fond de pressions commerciales accrues

(Actualisé tout du long avec précisions)

Les exportations de la Chine ont décliné de manière inattendue en octobre alors que la demande s'est estompée après avoir connu pendant plusieurs mois une accélération provoquée par la perspective d'importantes surtaxes douanières américaines.

La prudence semble avoir été privilégiée le mois dernier, dans un contexte de regain des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

D'après des données officielles, les exportations chinoises ont reculé en octobre de 1,1% sur un an, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 3,0% après une progression de 8,3% en septembre.

Il s'agit d'un plus bas depuis février dernier.

Si les importations ont pour leur part progressé, montrent les données des douanes chinoises, leur hausse a été moins importante qu'attendu: elles ont augmenté de 1,0% sur un an le mois dernier, contre un consensus de +3,2% après +7,4% en septembre.

Plusieurs indicateurs ont mis en exergue un essoufflement de la deuxième économie mondiale en octobre. L'activité manufacturière a décliné à un plus bas de six mois, d'après le PMI officiel, suggérant que les clients à l'échelle mondiale ont accumulé auparavant autant de stocks de produits chinois qu'ils le pouvaient. Les patrons d'usines chinoises ont signalé un net recul des nouvelles commandes à l'export.

Les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis se sont amplifiées de manière inattendue début octobre, après que le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits chinois en réponse aux restrictions sur les exportations de terres rares décidées par Pékin.

Ce climat s'est finalement apaisé à la suite de la rencontre la semaine dernière en Corée du Sud entre le président chinois Xi Jinping et Donald Trump, qui sont convenus de prolonger d'un an la trêve commerciale devant initialement prendre fin début novembre. Cette trêve évite la mise en place de vastes surtaxes douanières.

Reste que les produits chinois importés aux Etats-Unis vont quand même être soumis à droits de douane d'environ 45% en moyenne, soit au-dessus du seuil de 35% qui, selon certains économistes, est la limite à ne pas dépasser pour que les producteurs chinois enregistrent des marges bénéficiaires.

Afin de compenser la perte subie sur le marché américain, qui aurait réduit la croissance des exportations d'environ 2 points de pourcentage selon des économistes, la Chine a oeuvré cette année à diversifier ses marchés. Des exportateurs disent toutefois réduire leurs marges afin d'y gagner des parts.

L'excédent commercial de la Chine est ressorti en octobre à 90,07 milliards de dollars, contre 90,45 milliards un mois plus tôt, alors que le consensus donnait un montant de 95,6 milliards de dollars.

