 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-Croissance légèrement supérieure aux attentes au T4
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 03:10

L'économie de la Chine a progressé de 4,5% sur un an au quatrième trimestre, un rythme légèrement supérieur aux attentes des analystes, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que sa croissance sur l'ensemble de l'année 2025 a été conforme à l'objectif de 5,0% fixé par Pékin.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine était ressorti en hausse de 4,8% sur un an au troisième trimestre.

Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 4,4% du PIB sur la période octobre-décembre.

En rythme trimestriel, l'économie chinoise a progressé au quatrième trimestre de 1,2%, alors que le consensus ressortait à +1,0% après une hausse de 1,1% sur la période juillet-septembre.

(Kevin Yao et Ellen Zhang; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank