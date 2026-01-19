Chine-Croissance légèrement supérieure aux attentes au T4

L'économie de la Chine a progressé de 4,5% sur un an au quatrième trimestre, un rythme légèrement supérieur aux attentes des analystes, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que sa croissance sur l'ensemble de l'année 2025 a été conforme à l'objectif de 5,0% fixé par Pékin.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine était ressorti en hausse de 4,8% sur un an au troisième trimestre.

Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 4,4% du PIB sur la période octobre-décembre.

En rythme trimestriel, l'économie chinoise a progressé au quatrième trimestre de 1,2%, alors que le consensus ressortait à +1,0% après une hausse de 1,1% sur la période juillet-septembre.

