Chine-Contraction historique de l'économie sur fond de crise sanitaire

(Actualisé tout du long; production photo/TV à disposition) PEKIN, 17 avril (Reuters) - L'économie chinoise s'est contractée au premier trimestre pour la première fois depuis au moins 1992, alors que l'épidémie de coronavirus a paralysé la production et la consommation, accentuant la pression sur Pékin pour qu'il engage des mesures supplémentaires pour contrer les effets de la crise sanitaire. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a chuté de 6,8% en rythme annuel sur la période janvier-mars, montrent des données officielles publiées vendredi, un déclin supérieur au consensus qui ressortait à -6,5% après une croissance de 6% au quatrième trimestre 2019. Il s'agit de la première contraction du PIB chinois depuis au moins 1992, année de l'introduction des statistiques officielles sur la croissance. Alors que la Chine est parvenue à rouvrir une grande partie de l'économie après sa paralysie en février, les analystes estiment que les décideurs à Pékin ont devant eux un immense défi pour revigorer la croissance économique alors que l'épidémie de coronavirus pèse lourdement sur la demande mondiale. D'un trimestre sur l'autre, le PIB a décliné de 9,8% sur la période janvier-mars, contre une croissance de 1,5% au trimestre précédent, montrent les données communiquées par le Bureau national de la statistique (BNS). Selon des données publiées séparément vendredi, la production industrielle chinoise a décliné plus qu'attendu en mars en rythme annuel, à -1,1%, tandis que les ventes au détail ont chuté de 15,8% sur la même période. L'épidémie de coronavirus, apparue en fin d'année dernière en Chine continentale, s'est propagée à travers le monde, contaminant plus de 2 millions de personnes et causant plus de 130.000 décès. Des analystes s'attendent à ce que la crise sanitaire provoque cette année plus de 30 millions de pertes d'emploi en Chine, où le coronavirus a tué plus de 3.000 personnes. Pékin a promis d'augmenter les dépenses budgétaires pour limiter les effets économiques de l'épidémie, alors que le chômage menace la stabilité sociale. (Lusha Zhang, Kevin Yao et Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)

