Chine : bond des ventes automobiles en avril

(AOF) - Au total, 1,77 million d'unités ont été vendues en Chine sur le mois d'avril, soit une progression de 77,5 % sur un an, a fait savoir la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). Par rapport à mars, les ventes automobiles affichent toutefois un recul de 15,7 %. Les mesures sanitaires contre le Covid-19 et les fermetures d'usines avaient fortement pénalisé la production automobile et découragé la consommation en avril 2022.