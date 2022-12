Chine : baisse de 9,2% des ventes de voitures individuelles en novembre 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

Selon CPCA, la politique de réduction de la taxe à l'achat des voitures engagée en juin a largement contribué aux ventes de véhicules. Cette politique a permis de réduire de moitié la taxe à l'achat pour les voitures particulières de moins de 300 000 yuans (environ 43 103 dollars) dont la cylindrée est inférieure à 2 litres, achetées entre le 1er juin et le 31 décembre de cette année.

Les exportations de voitures particulières ont en revanche atteint 2,1 millions d'unités, soit 56 % de plus que l'année précédente.

(AOF) - Le marché chinois des voitures particulières s'est contracté en novembre 2022 avec une baisse des ventes au détail, selon des données industrielles publiées jeudi 8 décembre par l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) et citées par l’agence Xinhua. Près de 1,65 million de voitures particulières ont été vendues via les canaux de vente au détail en novembre, soit une baisse de 9,2 % en glissement annuel. A fin novembre, 18,37 millions de voitures particulières ont été vendues depuis janvier 2022, soit une hausse de 1,8 % en glissement annuel.

