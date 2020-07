Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Axa devient la première entreprise financière à pouvoir opérer sans partenaire local Reuters • 21/07/2020 à 12:24









(Corrige la formulation sur la demande de BNP Paribas, § 3) PARIS, 21 juillet (Reuters) - Les autorités chinoises ont accordé à Axa AXAF.PA la possibilité d'opérer en Chine sans se voir imposer une coentreprise avec un partenaire local, a annoncé mardi le ministre français de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. "Nous avons obtenu la levée d'obligation de joint-venture avec un partenaire chinois pour Axa. Axa sera la première entreprise financière à pouvoir porter sa participation à 100%, et donc opérer sur le territoire chinois en détenant l'entreprise à 100% sans partenaire chinois", a déclaré Bruno Le Maire lors d'un entretien par téléphone avec quelques journalistes à l'issue d'une discussion avec son homologue chinois. D'après Bruno Le Maire, la France a également obtenu un "examen favorable" de la demande de BNP Paribas BNPP.PA d'une licence pour la conservation de titres et de paiements et les autorités chinoises ont par ailleurs autorisé Amundi AMUN.PA à devenir majoritaire dans sa coentreprise chinoise. Amundi "sera donc le premier gestionnaire de fortune à disposer de ce statut majoritaire dans la société concernée et à pouvoir opérer de cette manière en Chine", a souligné le ministre. (Leigh Thomas, édité par Myriam Rivet et Blandine Hénault)

