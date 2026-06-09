Chine-Accélération plus importante qu'attendu des exportations en mai

Les exportations de la Chine ont progressé en mai à un rythme plus important qu'attendu, montrent des données publiées mardi, avec une croissance sur un an de 19,4% alors que le consensus ressortait à +15,0% après une hausse de 14,1% en avril.

D'après les douanes chinoises, les importations ont pour leur part augmenté le mois dernier de 27,4% sur un an, contre un consensus de +25% après une progression de 25,3% en avril.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)