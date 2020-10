Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Accélération des importations et exportations sur fond de reprise mondiale Reuters • 13/10/2020 à 05:55









PEKIN, 13 octobre (Reuters) - Les importations de la Chine ont progressé en septembre à leur rythme le plus important depuis le début de l'année, tandis que les exportations ont continué de croître solidement, davantage de partenaires commerciaux ayant levé les restrictions sanitaires et favorisé ainsi l'accélération de la demande. D'après les statistiques publiées mardi par les douanes chinoises, les exportations ont marqué le mois dernier une hausse de 9,9% en rythme annuel, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une progression de 10% après une hausse de 9,5% en août. Ces données suggèrent que les exportateurs chinois se relèvent de l'impact de la pandémie de coronavirus sur les commandes en provenance de l'étranger, les firmes de la deuxième puissance économique mondiale tentant de profiter des capacités de production réduites de leurs concurrents pour s'emparer de parts de marché. Toutefois des analystes préviennent que les exportations pourraient bientôt atteindre un pic alors que la demande pour le matériel de protection sanitaire fabriqué en Chine décline. Les données officielles montrent que les importations de la Chine ont rebondi, marquant une progression de 13,2% en septembre après un déclin de 2,1% le mois précédent et battant largement le consensus qui ressortait à +0,3%. L'excédent commercial de la Chine en septembre ressort à 37 milliards de dollars, selon les données des douanes, contre 58,93 milliards de dollars en août, alors que les économistes anticipaient en moyenne un montant de 58 milliards de dollars. Quant à l'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis, point de tension à Washington, il s'est réduit le mois dernier, s'établissant à 30,75 milliards de dollars contre 34,24 milliards de dollars en août. (Gabriel Crossley et Stella Qiu; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.