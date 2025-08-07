Chine-Accélération des exportations en juillet avant la date butoir des droits de douane US

Les exportations chinoises ont progressé à un rythme supérieur aux attentes en juillet, montrent des données officielles publiées jeudi, alors que les industriels ont cherché à profiter pleinement de la fragile trêve commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, avec l'hypothèse de droits de douane américains relevés dès ce mois-ci.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations chinoises ont augmenté de 7,2% sur un an le mois dernier, contre un consensus de +5,4%, après une progression de 5,8% en juin.

Pour leur part, les importations chinoises ont grimpé de 4,1% en juillet, après une hausse de 1,1%, tandis que les économistes anticipaient en moyenne un repli de 1,0%.

L'administration du président américain Donald Trump a fixé le 12 août comme date butoir à Pékin pour parvenir à un accord commercial durable, dans le sillage d'ententes scellées en mai et en juin pour opérer une désescalade commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiale en réduisant notamment les barrières non-tarifaires.

Si aucun accord bilatéral ne venait à être trouvé, les chaînes d'approvisionnement mondiales pourraient faire face à de nouvelles turbulences, alors que Washington a menacé de remettre en place des droits de douane supérieurs à 100% sur les produits en provenance de Chine - soit un embargo commercial de facto.

Donald Trump a exprimé mardi son optimisme sur la conclusion d'un accord avec Pékin, déclarant qu'il rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping avant la fin de l'année si tel était le cas.

Selon les données des douanes chinoises, l'excédent commercial de la Chine s'est réduit en juillet à 98,24 milliards de dollars, contre 114,77 milliards de dollars le mois précédent.

Le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine s'est réduit à un plus bas depuis 21 ans en juin, d'après des données distinctes publiées mardi par le département américain du Commerce.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)