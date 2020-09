Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Accélération de la production industrielle, rebond des ventes au détail Reuters • 15/09/2020 à 04:50









PEKIN, 15 septembre (Reuters) - La croissance de la production industrielle en Chine a accéléré en août tandis que les ventes au détail ont progressé pour la première fois de l'année, ce qui suggère que le rétablissement de la deuxième puissance économique mondiale se renforce avec l'amélioration progressive de la demande post-crise sanitaire. Les données officielles publiées mardi montrent aussi que le déclin en rythme annuel de l'investissement en actifs immobilisés s'est atténué sur la période janvier-août grâce aux mesures de soutien engagées par le gouvernement. Selon le Bureau national de la statistique (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 5,6% en rythme annuel, battant le consensus qui ressortait à +5,1% après une hausse de 4,8% en juillet. D'autres statistiques publiées mardi mettent en exergue le rebond de la confiance des consommateurs, qui ont recommencé à acheter des voitures et des produits télécoms. Les ventes au détail ont ainsi progressé en août de 0,5% en rythme annuel, mettant fin à sept mois consécutifs de contraction. (Gabriel Crossley, Colin Qian et Kevin Yao; version française Jean Terzian)

