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Chine-Accélération de la hausse des prix à la production en octobre
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 02:45

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La hausse des prix à la production en Chine a accéléré en octobre tandis que la progression des prix à la consommation a ralenti, montrent des données officielles publiées lundi, illustrant les pressions inflationnistes qui continuent de peser sur les coûts en raison de la hausse des prix pétroliers.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté le mois dernier de 5,7% sur un an, contre une hausse de 5,0% en septembre, battant le consensus qui ressortait à +5,3%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a pour sa part progressé en octobre de 0,7% sur un an, après une hausse de 0,9% le mois précédent et alors que les analystes attendaient en moyenne une progression de 0,8%.

(Qiaoyi Li et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

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