Chine : accélération de l'activité non-manufacturière en août

(AOF) - Publié par la Fédération chinoise de la logistique et des achats, l'indice PMI non-manufacturier du pays, qui inclut les services et la construction, est ressorti à 55,2 en août 2020 après 54,2 un mois plus tôt. L'indice PMI manufacturier est, pour sa part, en léger recul à 51 en août contre 51,1 en juillet et un consensus de 51,2. Cette légère décélération de la croissance de l'activité manufacturière s'explique notamment par les innondations dans le centre de la Chine.