China Unicom avertit que la répression américaine prévue pourrait perturber les communications mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations complémentaires; pas de réaction immédiate de la part de la FCC; contexte dans les paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

La filiale américaine de China Unicom a averti que la proposition de l'administration Trump visant à interdire aux opérateurs de télécommunications américains de s'interconnecter avec des entreprises de télécommunications chinoises jugées comme présentant un risque pour la sécurité nationale pourrait causer de graves perturbations au sein du réseau mondial de communications.

China Unicom a déclaré mardi dans un document déposé auprès de la FCC que cette proposition "porterait préjudice aux entreprises américaines ayant des intérêts commerciaux et des intérêts liés à la chaîne d'approvisionnement importants en Chine ".

La Commission fédérale des communications a proposé d'interdire aux opérateurs de télécommunications américains et autres opérant aux États-Unis de s'interconnecter avec China Unicom 0762.HK , China Mobile 600941.SS , China Telecom

601728.SS et d'autres, affirmant qu'ils posent des risques pour la sécurité nationale.

"Les opérateurs de télécommunications financés par la Chine constituent collectivement les principales passerelles pour le trafic de communications entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies mondiales", a déclaré China Unicom.

"Une interdiction générale d’interconnexion avec ces entités fracturerait fondamentalement un segment critique du réseau mondial de communications."

La FCC, qui n’a pas immédiatement commenté mardi, a également déclaré en avril qu’elle envisageait d’interdire aux entreprises de télécommunications chinoises qui possèdent des centres de données aux États-Unis ou des "Points of Presence" situés dans des points d’échange Internet de s’interconnecter avec d’autres entreprises. Cela obligerait de fait les opérateurs de télécommunications chinois à cesser d’exploiter ces centres américains.

La FCC pourrait également interdire aux opérateurs de télécommunications de s'interconnecter avec des entreprises ayant installé des équipements provenant de sociétés figurant sur la liste, notamment Huawei et ZTE 000063.SZ .

Le 15 octobre, la FCC a annoncé qu’elle s’apprêtait à retirer à HKT, un opérateur de télécommunications de premier plan basé à Hong Kong et filiale de PCCW, l’autorisation d’exercer ses activités aux États-Unis.

En décembre, la FCC a interdit l'importation de tous les nouveaux modèles de drones chinois et, en mars, celle des nouveaux modèles de routeurs grand public fabriqués en Chine, ces boîtiers qui connectent les ordinateurs, les téléphones et les appareils intelligents à Internet.