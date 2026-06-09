China Unicom avertit qu'une répression américaine prévue pourrait perturber les communications mondiales

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La filiale américaine de China Unicom a averti qu'une proposition de l'administration Trump visant à interdire aux opérateurs de télécommunications américains de s'interconnecter avec des entreprises de télécommunications chinoises jugées présentant un risque pour la sécurité nationale pourrait entraîner de graves perturbations au sein du réseau mondial de communications.

China Unicom a déclaré mardi dans un document adressé à la FCC que cette proposition "porterait préjudice aux entreprises américaines ayant des intérêts commerciaux et de chaîne d'approvisionnement importants en Chine ".

La Commission fédérale des communications (FCC) a proposé d'interdire aux opérateurs de télécommunications américains et autres opérant aux États-Unis de s'interconnecter avec China Unicom 0762.HK , China Mobile 600941.SS , China Telecom

601728.SS et d'autres, affirmant qu'ils constituent des risques pour la sécurité nationale.