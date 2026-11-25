China Southern commande 50 avions de ligne dans le cadre du plus gros contrat conclu par Boeing en Chine depuis près d'une décennie

China Southern Airlines 600029.SS a annoncé que sa filiale Xiamen Airlines avait conclu mardi un accord portant sur l’achat de 50 Boeing BA.N 737 MAX 8 au prix catalogue d’environ 7,4 milliards de dollars, ce qui constitue la plus importante transaction aéronautique chinoise pour le constructeur américain depuis près d’une décennie .

Cette commande fait suite à un engagement portant sur 200 avions pris par la Chine lors d’un sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, qui s’est tenu à Pékin en mai.

Jefferies a indiqué dans une note d’analyse que, selon ses informations, ces appareils, dont la livraison est prévue entre 2031 et 2034, constituaient la première conversion en commande ferme de l’engagement de la Chine portant sur 200 avions.

Le constructeur aéronautique américain avait été largement écarté des nouvelles commandes du deuxième plus grand marché aéronautique mondial depuis 2017, dans un contexte de tensions commerciales entre Pékin et Washington, même s’il continuait à livrer des avions issus de commandes antérieures.

Les prévisions de Boeing et d’Airbus AIR.PA indiquent que la Chine aura besoin d’environ 9 000 nouveaux avions d’ici 2045 pour répondre à la demande, soit plus que toute autre région.

La Chine n’a annoncé aucune commande spécifique dans le cadre de cet engagement portant sur 200 avions, et un document déposé par China Southern auprès des autorités boursières n’indiquait pas si cette commande en faisait partie. Boeing, dont l’action a progressé de 1 % mardi, n’a pas souhaité faire de commentaire.

Les compagnies aériennes bénéficient généralement d'une remise importante sur le prix catalogue accordée par les constructeurs.

TRUMP S'ATTEND À D'AUTRES COMMANDES

Trump a déclaré lundi qu’il pensait que la Chine allait acheter 250 avions Boeing supplémentaires . Il n’a donné aucun détail, et les responsables chinois n’ont confirmé aucun achat supplémentaire.

En mai, il avait prédit que la Chine pourrait porter sa commande à pas moins de 750 avions.

Les 737 MAX prévus dans l’accord avec Xiamen devraient être livrés par lots entre 2031 et 2034, a indiqué China Southern dans son communiqué, ajoutant que l’accord était soumis à l’approbation des actionnaires de la compagnie et des autorités gouvernementales chinoises compétentes.

China Southern a déclaré que cette commande aiderait Xiamen Airlines à saisir les opportunités découlant de son déménagement vers le nouvel aéroport international de Xiamen Xiang'an, à soutenir la construction d’un pôle aérien dans la province du Fujian et à optimiser la structure de sa flotte.

Xiamen Airlines, qui exploitait historiquement une flotte exclusivement composée d’appareils Boeing, a mis fin à près de quatre décennies de flotte exclusivement Boeing début 2023, lorsqu’elle a pris livraison de son premier Airbus A321neo dans le cadre d’un contrat de location-exploitation.

En avril, China Southern et Xiamen Airlines ont également conclu un accord portant sur l'achat de 137 appareils de la famille Airbus A320neo .