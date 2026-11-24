information fournie par Boursorama avec AFP • 24/11/2026 à 14:13

China Southern Airlines annonce l'achat de 50 Boeing 737-8 par une de ses filiales

( AFP / JOHANNES EISELE )

La compagnie chinoise China Southern Airlines a annoncé mardi l'achat par l'une de ses filiales de 50 appareils Boeing 737-8, représentant un prix catalogue d'environ 7,4 milliards de dollars.

"Xiamen Airlines Co Ltd, filiale sous contrôle de China Southern Airlines Company Limited, a conclu le 24 novembre 2026 avec la compagnie Boeing un accord portant sur l'achat de 50 appareils B737-8", a indiqué China Southern Airlines dans une communication transmise à la Bourse de Shanghai.

Le prix catalogue de ces 50 appareils s’élève à environ 7,4 milliards de dollars, dit China Southern Airlines.

La transaction est soumise à l’approbation des autorités nationales avant de prendre effet, précise la compagnie basée à Guangzhou.

China Southern Airlines indique par ailleurs dans une autre communication à la Bourse de Shanghai qu'elle tiendra le 28 décembre sa deuxième assemblée générale extraordinaire de 2026 au cours de laquelle elle se prononcera sur l'acquisition de 102 Airbus A320neo, à livrer entre 2028 et 2032, et 35 Airbus A320neo, pour livraison entre 2029 et 2032.