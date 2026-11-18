China Gas Holdings 0384.HK a doublé le volume annuel d'un contrat d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié d'une durée de 20 ans conclu avec l'exportateur américain Venture Global VG.N , le portant à 1 million de tonnes métriques, a annoncé mercredi la société chinoise dans un communiqué.

Les filiales des deux sociétés ont signé cet accord lors du Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC, remplaçant ainsi un contrat signé en septembre portant sur 500.000 tonnes par an

Les livraisons devraient débuter dès 2030

Selon China Gas, cet accord porte à 4 millions de tonnes par an le portefeuille total de contrats à long terme de GNL du distributeur chinois de gaz naturel

"Cet accord établit un lien étroit entre des approvisionnements fiables en gaz et un marché en pleine croissance. Il apporte non seulement un soutien solide à China Gas pour la mise en œuvre de sa stratégie mondiale de négoce de GNL, mais il renforce également la coopération concrète en matière de commerce énergétique entre les entreprises chinoises et américaines", a déclaré Minghui Liu, président-directeur général de China Gas

Mike Sabel, directeur général de Venture Global, a déclaré que la société fournirait du GNL américain fiable et à bas coût issu de ses projets en Louisiane afin de répondre à la demande énergétique croissante de la Chine