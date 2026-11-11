China Eastern Airlines lance une émission d'obligations « dim sum » d'un montant de 419,5 millions de dollars, selon la fiche descriptive

China Eastern Airlines Corp 600115.SS a émis, par l'intermédiaire de sa filiale de Hong Kong, une obligation « dim sum » libellée en yuan d'une durée de trois ans, d'un montant de 2,8 milliards de yuans (419,5 millions de dollars), avec un taux de rendement à l'émission de 1,75%, selon une fiche descriptive consultée mercredi par Reuters.
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Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corp est l’émetteur de cette obligation senior non garantie libellée en yuan, tandis que China Eastern Airlines se portera garante de ces obligations
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Les obligations verseront un coupon fixe deux fois par an et arriveront à échéance le 18 novembre 2026
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Le produit de l’émission servira à préfinancer l’achat d’avions et à rembourser la dette existante
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La Bank of China, DBS, Citigroup, CITIC Securities et CICC figurent parmi les coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livre
(1 $ = 6,6742 yuans renminbi)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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