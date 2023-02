Chimie végétale: Berkem annonce l'acquisition du distributeur américain i.Bioceuticals

(AOF) - Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition auprès du néerlandais INC (International Nutrition Company), de l’américain i.Bioceuticals, Inc., distributeur d'ingrédients nutritionnels en Amérique du Nord. L’acquisition de cette filiale, située dans l’État du Massachusetts, permettra au Groupe Berkem de distribuer directement en Amérique du Nord sa gamme complète de principes actifs antioxydants. i.Bioceuticals est le distributeur nord-américain des composés naturels issus de pépins de raisins et d’écorce de pin de INC.

INC, fournit des compositions spécifiques d'OPC. Ces composés sont reconnus pour leurs importants bienfaits pour la santé, notamment oculaire, de la peau, ou encore des systèmes vasculaires et immunitaires.

Olivier Fahy, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare que cette acquisition va permettre " d'adresser directement le segment très porteur des compléments alimentaires sur le marché dynamique du continent nord-américain ". " Grâce à son partenariat historique avec INC, i.Bioceuticals est lié au Groupe Berkem depuis de nombreuses années et cette implantation devrait être de nature à rassurer le marché ", ajoute-t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.