Chimie: Scope Groupe juge négatives les perspectives du secteur

(AOF) - Les perspectives du secteur chimique passent de stables à négatives, annonce l’agence de notation allemande Scope Group, qui place "le contrôle des coûts et la préservation de la trésorerie" au centre des préoccupations du secteur. Si l’endettement du secteur chimique européen s’améliorera cette année après avoir culminé en 2023, "un retour à des niveaux plus habituels devra attendre 2025 compte tenu du ralentissement cyclique prolongé", précise-t-elle, soulignant que "compenser les coûts élevés des matières premières et de l’énergie reste un défi" pour les entreprises.

"Le ralentissement que connaît le secteur chimique depuis fin 2022 persistera en 2024, sans reprise avant une bonne partie de 2025. Les revenus globaux des 18 entreprises que nous couvrons stagneront aux niveaux de 2023" annonce Scope.

"Le principal contributeur au déficit de croissance du chiffre d'affaires est le déstockage des clients" affirme l'agence, qui précise que l'origine de ce mouvement remonte au surstockage pendant la pandémie de Covid. Malgré le profil bien diversifié du secteur chimique européen, englobant une diversité géographique et une clientèle provenant de diverses industries, le problème des stocks excédentaires persiste.