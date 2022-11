Chimie pharmaceutique: Jean-Louis Martin nommé directeur général de PCAS par intérim

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le conseil d’administration de PCAS, société spécialiste de la chimie fine pharmaceutique, réuni le 28 novembre 2022, a décidé de nommer Jean-Louis Martin, actuel vice-président Ressources Humaines et Industriel du Groupe Seqens, actionnaire majoritaire de PCAS, en qualité de Directeur général de PCAS. Jean-Louis Martin occupera temporairement cette fonction à compter de ce lundi, dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau Directeur fénéral. Le conseil d’administration a pris acte de la démission de Philippe Clavel en sa qualité de Directeur général de PCAS.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.