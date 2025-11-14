Chimie: l'UE autorise le rachat de l'allemand Covestro par le groupe émirati Adnoc

Un employé de l'entreprise chimique Covestro vérifie la présence de dioxyde de carbone dans un réservoir de l'usine de Dormagen, dans l'ouest de l'Allemagne, le 11 février 2020 ( AFP / Ina FASSBENDER )

La Commission européenne a annoncé vendredi valider le rachat de Covestro, l'un des fleurons de la chimie allemande, par la compagnie nationale pétrolière émiratie Adnoc.

L'exécutif européen avait ouvert une enquête fin juillet sur cette transaction d'environ 12 milliards d'euros, redoutant que des aides d'Etat des Emirats entravent la libre concurrence sur le marché de l'Union européenne.

"Nous avons soigneusement évalué les subventions étrangères impliquées dans cette transaction", a indiqué Teresa Ribera, la commissaire européenne en charge de la concurrence.

Et pour éviter "les effets négatifs potentiels" de ce rachat, Adnoc s'est engagée à partager certains brevets de Covestro avec d'autres acteurs du marché, a souligné la Commission.

Bruxelles a d'ailleurs conditionné son feu vert au "respect intégral des engagements" proposés.

L'offre de rachat lancée en octobre 2024 valorisait Covestro à près de 12 milliards d'euros, à raison de 62 euros offerts par action.

La compagnie nationale Adnoc est le géant pétrolier des Emirats arabes unis, qui font partie des premiers exportateurs de brut au monde.

Son patron, Sultan Al Jaber, a notamment été président de la COP28. Il est aussi ministre de l'Industrie des Emirats.

Le groupe met la main sur l'un des fleurons du secteur allemand de la chimie, qui compte d'autres poids lourds comme BASF ou Bayer et qui traverse une longue crise liée au renchérissement des coûts de l'énergie et à la faiblesse de la demande.

Covestro (ex-Bayer MaterialScience), dont le siège est à Leverkusen, est spécialisé dans la fourniture de polymères et travaille dans des domaines tels que le recyclage chimique et la réutilisation du CO2.