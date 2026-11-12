Chimie : l'allemand BASF vend son activité de solutions minières au groupe français SNF

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé jeudi la vente de son activité de solutions minières au groupe français de spécialités chimiques SNF, poursuivant ainsi ses efforts de recentrage sur ses activités stratégiques.

Selon un communiqué conjoint des deux entreprises, cette activité, qui compte environ 140 salariés et un site de production à Cork en Irlande, vend des produits chimiques et technologiques utilisés par les groupes miniers pour extraire et traiter les métaux contenus dans les minerais.

D'après le document, BASF et SNF "ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction".

L'activité "Solutions minières" fait partie de la division de chimie de spécialités de BASF ("Performance Chemicals"), qui a réalisé quelque 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2026.

La vente de cette activité s'inscrit dans les efforts de recentrage du groupe de Ludwigsbourg (sud-ouest) sur ses activités jugées les plus stratégiques afin d'améliorer sa rentabilité, dans un contexte de coûts énergétiques élevés en Allemagne et de pression accrue en Chine.

Basé à Andrézieux-Bouthéon, dans le centre-est de la France près de Lyon, SNF est le premier fabricant mondial de polymères hydrosolubles utilisés pour traiter et recycler l'eau dans l'industrie.

Ces derniers sont utilisés dans les mines, dans les stations d'épuration ou encore dans l'industrie pétrolière.

"Le portefeuille Mining solutions de BASF complète idéalement notre offre de produits existante", a estimé le PDG de SNF, Pascal Remy, cité dans le communiqué.

Selon lui, "ces compétences complètent nos propres atouts dans les domaines que nous cherchions précisément à développer davantage".

Le groupe français emploie environ 9.400 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros, selon le communiqué.

La finalisation de la transaction est prévue en 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.