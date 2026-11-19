information fournie par Boursorama avec AFP • 19/11/2026 à 16:58

Chimie : l'allemand BASF renonce à racheter son concurrent Evonik

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé jeudi renoncer à acquérir son concurrent national Evonik après deux offres refusées, justifiant son abandon par le manque de coopération de sa cible et des "risques" liés à son activité en automne.

Ce projet d'acquisition, potentiellement l'un des plus importants en Allemagne depuis quelques années, devait contribuer à la consolidation de la chimie européenne, en grande difficulté face à ses concurrents.

BASF, basé à Ludwigshafen (sud-ouest), avait en octobre relevé son offre informelle à environ 24 euros par action, valorisant Evonik, situé à Essen (ouest) à plus de 11 milliards d'euros.

"Bien que BASF ait indiqué être prête à procéder à une nouvelle augmentation modérée de son offre, le conseil d'administration d'Evonik a, jusqu’à ce jour, refusé tout échange substantiel", assure un communiqué.

"Parallèlement, les perspectives d'activité autonome d'Evonik et les risques qui y sont associés n'ont pas constitué pour BASF une base suffisante pour justifier une valorisation plus élevée", ajoute le groupe qui fabrique des intrants chimiques de base.

Selon la presse économique allemande, l'acquéreur potentiel devait pousser jusqu'à 26 à 28 euros par action pour sortir de l'impasse.

Cet abandon précoce a de quoi étonner alors que Markus Kamieth, président du directoire de BASF, défendait il y a peu le projet d'acquisition comme une étape logique dans le renforcement de l'industrie chimique européenne, confrontée à des prix de l'énergie élevés et aux surcapacités mondiales, venant notamment de Chine.

En forte progression depuis début 2026, l'action Evonik dégringolait de 17,3% à la Bourse de Francfort peu après l'annonce, traduisant la déception des investisseurs.

BASF lorgnait particulièrement sur les activités de spécialités d'Evonik, qui est déjà un de ses clients (additifs, résines adhésives, polymères haute performance...).

Ces segments sont généralement plus rentables et moins cycliques que la chimie de base, secteur où l'un des premiers chimistes mondiaux reste fortement exposé.

L'acquisition avait été compliquée par la structure actionnariale atypique d'Evonik, détenu à 44 % par la fondation privée RAG créée pour financer l'après-charbon en Allemagne.

La ministre de l'Économie Katherina Reiche, son collègue aux Finances Lars Klingbeil, ainsi que le président du syndicat de la chimie IGBCE Michael Vassiliadis siègent à son conseil.

Les représentants du personnel d'Evonik craignaient qu'un rachat entraîne la suppression de milliers d'emplois devenus redondants.

À l'approche d'élections régionales en avril, l'exécutif conservateur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le berceau d'Evonik qui emploie 11.000 personnes dans la région, s'était par ailleurs prononcé contre un rachat.