Chimie : chiffre d'affaires en nette hausse pour Arkema, mais la rentabilité baisse

Le chimiste français Arkema a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de plus de 20% au troisième trimestre, mais sa marge d'EBITDA, qui renseigne sur la rentabilité d'une entreprise, est en baisse.

Cette dernière passe en effet de 19,8% au troisième trimestre 2021 à 16,7% au troisième trimestre 2022, selon un communiqué du groupe.

Si le chiffre d'affaires a nettement augmenté sur un an (+23,9%) pour s'établir à près de 3 milliards d'euros, cela est lié en grande partie à l'augmentation des prix de vente et à un effet de change, avec le renforcement du dollar et du yuan chinois.

Les volumes de ventes en revanche sont en baisse de 7,6%, l'activité ayant ralenti en Europe et particulièrement dans la construction.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) a ainsi augmenté de manière beaucoup plus modérée que le chiffre d'affaires, de 4,4% sur un an, pour s'établir à 495 millions d'euros.

Arkema explique avoir dû faire face à "la forte inflation des prix de l'énergie et des matières premières" mais aussi à un "déstockage" chez certains clients, ainsi qu'à des "conditions de marché qui se dégradent" en Asie pour la vente de produits acryliques.

Malgré cela, le groupe confirme son objectif d'atteindre un EBITDA de 2,1 milliards d'euros sur l'année.

"L'EBITDA du quatrième trimestre, qui intègre les déstockages attendus en fin d'année, devrait être comparable au niveau pré-Covid de 2019", mais en dessous du niveau du quatrième trimestre 2021, note-t-elle.

Dans le détail, la performance du groupe au troisième trimestre est surtout portée par le segment "matériaux de spécialité", autour duquel il compte centrer à "100%" son portefeuille d'activités d'ici à 2024.

Ce segment regroupe des adhésifs, différents matériaux ou encore des revêtements de surface à forte valeur ajoutée, comme une peinture blanche contenant une fine couche de résine transparente pour mieux refléter le soleil et ainsi participer à l'isolation des bâtiments ou encore un revêtement de vitrage qui laisse pénétrer les rayons du soleil et empêche la chaleur de ressortir.

Arkema, qui possède près d'une trentaine d'usines en France, a abandonné ainsi des activités de "matériaux intermédiaires" comme le plexiglas et envisage de se séparer de son activité de gaz fluorés (CFC, HFC), très émetteurs de gaz à effet de serre.

